Yapay zekâ ile ilgiyi arttırdı

Eylül ayında yayına alınan ChatBot, Suzuki müşterilerine, modellerin tüm özellikleri, test sürüşü, en yakın bayi gibi satış öncesi gerçekleşen tüm konularda destek verebiliyor. Suzuki’nin sistemleriyle entegre olarak çalışan ChatBot, test sürüşü ve bayi bilgisi taleplerinde kullanıcılardan konum bilgilerini isteyerek onları en yakın Suzuki bayilerine yönlendiriyor. Suzuki ChatBot yayına alındığı günden bugüne kadar geçen süreçte, Suzuki’ye gelen test sürüşü isteklerini yaklaşık yüzde 20 oranında arttırdı.