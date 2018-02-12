Yapay zeka ile CV hazırlama dönemi

Yapay Zeka ile desteklenen bu yardımcı, Office 365 abonelerine sunuldu. Bu asistan öz geçmiş yazıldığında devreye giriyor ve kullanıcının mevcut öz geçmişindeki iş tanımlarını belirliyor. Bu sayede öz geçmişini hazırlayan kişinin iş deneyimini daha iyi tanımlamasında yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcının seçtiği alana göre diğer insanlar tarafından hazırlanan örnekler buluyor ve bu örnekleri öz geçmişini hazırlayan kişiye sunuyor.

Bu asistanı kullanmak isteyen Office 365 abonelerinin ayrıca Word uygulamasının İngilizce olması gerekiyor. Öz geçmiş asistanı şimdilik Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve ABD'de bulunuyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre diğer dil seçenekleri ve ülkeler önümüzdeki aylarda gelecek.