Yapay zeka hayatımızı fena değiştirecek!

Dailymail’de yer alan habere göre, Dr. Walsh’un makine dünyası için vizyonu “Yaşıyor!: Mantıklı piyanodan katil robotlara Yapay Zeka” adlı yeni bir kitapla hayat buldu. Kitabın içeriğinde, makinelerin, ulaşımdan sağlığa, istihdamdan eğlence sektörüne kadar hayatımızın her alanını kabusa çevireceği tasvirler bulunuyor.



New South Wales Üniversitesi yapay zeka profesörü Walsh, 2050 yılına gelindiğinde, 2000 yılının şu an insanlara 1900’lü yıllar nasıl eski moda geliyorsa öyle geleceğini söylüyor.

ABC’ye konuşan Walsh, “Bilgisayarlara ne zaman “Üzgünüm, bunu yapmana izin veremem.” demesini öğrenmek zorundayız. Bir makinenin bir görevi bir insan daha iyi yapması yeterli değildir. Makinelerinin yapmasına izin vermememiz gereken bazı kararlar var.” diyor.

10 milyonun üzerinde çalışanın robotlarla yer değiştirecek

Walsh, işleri insanların üzerinden alan ve iş yerinde insanların patronları haline gelen, son derece üstün zekalı makinaları hayal ediyor ve de işyerlerinin yönetiminden, iş bulma ve işten atma gibi işlerin kendiliğinden yapılması gibi bir çok görevin gelecekte otomatikleşeceğine inanıyor.

Günümüzde birçok uzman, beyaz yakalıların, daha önceleri mavi yakalıların yaptığı işler gibi tekrarlayan görevlerin birçoğunun makineler tarafında yapılacağını tahmin ediyor. Bu yılın mart ayında çıkan bir rapor, 2030’a kadar, ABD’de işlerin %38’inin yapay zeka ve robotlar tarafından görüleceğini belirtiyor.Bir başka öngörü de, önümüzdeki 15 yıl içinde İngiltere’de 10 milyonun üzerinde çalışanın robotlarla yer değiştireceğini söylüyor.

Dr. Walsh, haberlerin Yapay Zeka botları tarafından yazılacağı ve hatta doktorunuzun da bir makine olacağını öngörüyor. Fitness aletleri, nabzınızı ve uyku düzenimizi ölçebilen bugünün giyilebilir kitleri üzerine kurulu olarak sağlığımızın her aşamasını izleyecek.

Tuvaletler otomatik idrar ve dışkı örnekleri alabilirken, akıllı telefonlar ise cilt melanomlarını(bir tür tümör) ve gözlerinizi kontrol etmek için kullanılabilecek. Otonom arabaların yol güvenliğini arttırmak için insanların araç kullanmasının yasaklanması söz konusu olacak.

İnsanlar kendi filmlerinin yıldızı olabilecek

Profesör, dışsal baskılar ve dış dünyayla olan ilginin artmasıyla toplumdan elini ayağını çeken insanların siber dünyalarda daha fazla zaman geçiren öngörüyor. Diğer yandan sinema, bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik arasındaki çizgilerin bulanıklaşacağı ve böylece insanların kendi fantazilerini yaratmalarına ve keşfetmelerine olanak tanınacağı bir dünya bizi bekliyor.

Marilyn Monroe gibi hayatını kaybetmiş film yıldızları, hiper-gerçekçi hologramlar, CGI avatarları ile hayata döndürülebilecek ve insanlar kendi filmlerinin yıldızı olabilecek rollerde oynayabilecek.

"Gerçek dünyada yasadışı olan davranışların sanal alanda da yasa dışı olduğu çağrıları yapılacak" diyen Walsh, gerçekliğin siber olarak kaçışın bir yansıması ollmasının yanı sıra, geleceğin savaşlarının da çevrim içi ortamda yürütüleceğine inanıyor.

Bireylerin bilincinin öldükten sonra internete yüklenebilir olması, ölümden en üst düzeyde kaçışı da sağlayabilir.

