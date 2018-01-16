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Yapay zekâ girişimi FalconAI'a 2.5 milyon Euro yatırım

Ahmet Can
16.01.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

Yapay zekâ konusunda yerli girişimler hızlı büyümesini sürdürüyor. Bunlardan biri de FalconAI adındaki girişim oldu. Olcay Yılmazçoban ve Berk Özer tarafından kurulan FalconAI, ACT Venture Partners‘tan 2.5 milyon Euro yatırım aldı.

Geliştirdikleri yeni nesil yapay zekâ algoritmalarıyla iş süreçlerine yeni bir yaklaşımda bulunmayı hedefleyen FalconAI, 2017 yılının son günlerinde yatırım aldı. Olcay Yılmazçoban ve Berk Özer tarafından kurulan FalconAI, ACT Venture Partners‘tan 2.5 milyon Euro yatırım aldı.

İKİ ÖNEMLİ SORUNU AŞACAK

İstanbul ve Boston’da bulunan deneyimli araştırmacılar ve mühendislerden oluşan bir ekibe sahip olan FalconAI, özgün yapay zeka algoritmaları geliştirerek, yapay zekânın iki önemli engelini aşmayı hedefliyor. Bunlardan biri tek seferde öğrenme (one-shot learning). Diğeri ise transfer öğrenme (transfer learning) tekniklerini görüntü tanıma ve öneri sunma sistemleri. FalconAI bu sayede bir alandaki verinin sahip olduğu yapıyı kullanarak bilginin bir başka alana aktarılmasını sağlayacak.

Etiketler: falconai , Startup
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