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Yapay zeka destekli Facebook M devri bitiyor

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 20:46 | Son Güncelleme:

Facebook, yapay zeka destekli olan ve Facebook Messenger'da çalışan M'i bitiriyor. Facebook M, restoran rezervasyonları ve seyahat planları hazırlayan bir asistandı.

Facebook M, 2015 yılında sadece Facebook Messenger'da çalışması kaydıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli bir asistandı. Restoran rezervasyonları ve seyahat planları yapabilen asistan M'in devri kapanıyor. Şirket, Facebook M'i 19 Ocak tarihinde resmi olarak bitiriyor. 

Asistanın kapanma sebebi hakkında net konuşmayan Facebook, The Verge'e verdiği demeçte, M'in verdiği tavsiyelerden memnun olunduğu, bu yapay zeka destekli projeden diğer projelerin de faydalanması için değerlendirileceğinin altını çizdi. Açıklamanın devamında ise şirket, bu projeden insanların bir asistandan ne beklediklerini öğrenmek istedikleri için böyle bir yola başvurduklarını ve sonucunda da  projenin çok şey kattığını belirtti. 

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