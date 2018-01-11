Yapay zeka destekli Facebook M devri bitiyor

Facebook M, 2015 yılında sadece Facebook Messenger'da çalışması kaydıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli bir asistandı. Restoran rezervasyonları ve seyahat planları yapabilen asistan M'in devri kapanıyor. Şirket, Facebook M'i 19 Ocak tarihinde resmi olarak bitiriyor.

Asistanın kapanma sebebi hakkında net konuşmayan Facebook, The Verge'e verdiği demeçte, M'in verdiği tavsiyelerden memnun olunduğu, bu yapay zeka destekli projeden diğer projelerin de faydalanması için değerlendirileceğinin altını çizdi. Açıklamanın devamında ise şirket, bu projeden insanların bir asistandan ne beklediklerini öğrenmek istedikleri için böyle bir yola başvurduklarını ve sonucunda da projenin çok şey kattığını belirtti.