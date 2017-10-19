Yapay zeka burada!

DOĞAN Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, bu yıl üzerinde çalıştıkları en önemli konunun yapay zekâ olduğunu ve bunu iş modelleri içersine iyice entegre ettiklerini ifade etti. Webrazzi Summit’17’de Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal ile söyleşi gerçekleştiren Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi: “Hepsiburada olarak Türkiye’de sektörün liderlik bayrağını 15 yıldır gururla taşıyoruz. 8 bin iş ortağımız, Ar-Ge merkezimiz, bölgenin en büyük operasyon merkezlerinden biri olan operasyon merkezimizle, önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Yapay zekâ teknolojisinin altında büyük veri (big data) yatıyor. Verinin gerçek zamanlı işlenebilmesi, bu datanın farklı kanallardan gelmesi, kendi kendine öğrenen teknolojilerle müşterinin özeline uygun ürünlere ulaşabilmesini sağlamak önemli. Bir iş ortağımızın bir ürününü bir müşterimiz için ön plana çıkartırken diğer bir müşterimizin ihtiyacına göre belki aynı ürünü bir başka iş ortağımızın dan müşterimize sunuyoruz. Çünkü burada teslimat süreleri, uygun fiyat gibi bir çok unsur devreye giriyor. Bunları yaparken belki 10 farklı yerden data toplayarak bakıyoruz ve tüm bunları harmanlıyoruz. Artık kural bazlı statik teknolojiler yetmiyor. Yapay zekâyı bu yüzden müşterilerimiz açısından değer yaratacak şekilde kullanıyoruz.”

PAZAR GÜNÜ TESLİMAT

Teknoloji departmanlarını 20 farklı girişimden oluşan bir departman olarak tanımladıklarını belirten Hanzade Doğan Boyner, gelecekte teknoloji departmanlarının yüzde 50’sinin veri bilimcilerden (Data Scientist) oluşacağını da ekledi. E-ticaret sektörünün dönüm noktasının hepsiexpress olduğunu ve şu anda hepsiexpress ile günde 10 bin adrese teslimat yaptıklarını belirten Hanzade Doğan Boyner, “Hepsiexpress’in en önemli özelliklerinden başında randevulu teslimat geliyor. Bugün teslimat zaten yapılıyor. Biz kullanıcıların ürün geldiğinde evde olmazsam endişesini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca satın aldığınız ürünü beğenilmezse anında kapıda iadesi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ürün hasarlı mı geldi, kırık mı geldi endişesini de sonlandırıyoruz” dedi. Hepsiexpress ile akşam 9’da verilen siparişlerin ertesi sabah teslim edildiğine dikkat çeken Hanzade Doğan Boyner, şu söyledi: “Bütün farklı beklentilere cevap vermek bizim işimiz. Pazar günleri dahil olmak üzere teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Kargo şirketleri pazar günleri çalışamaz ama hepsiexpress pazar günleri çalışıyor. Operasyon merkezimizdeki ekip bayram gibi tatil günleri hariç 7/24 ve 365 gün çalışıyor.”

AMAZON’A SATIŞ SÖYLENTİDEN İBARET

AMAZON’un Türkiye pazarına girişi ve Hepsiburada’nın satışı hakkındaki söylentilere değinen Hanzade Doğan Boyner, şunları söyledi: “Türkiye’de e-ticaretin perakendeye oranı sadece yüzde 3 dünyada bu oran yüzde 8. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Bu kadar cazip bir pazara uluslararası şirketlerin ilgi göstermesi çok doğal. Türk tüketicisine ve Türk ekonomisine fayda sağlayacak her türlü yeni girişimi olumlu karşılıyoruz. Ancak Hepsiburada satışı ile ilgili konu söylentilerden ibaret. Ne benim ne ekibimin gündeminde böyle bir konu yok. Biz işimizi yapmaya odaklıyız. Ülkemizin dijital dönüşümüne nasıl fayda sağlarız. Müşterilerimizin tedarikçilerimizin tüm iş ortaklarımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız, müşterilerimize nasıl fayda sağlarız, bu amaç için çalışıyoruz. Gündemimizde başka bir konu yok.”

FİZİKSEL İLE DİJİTAL DÜNYANIN İÇ İÇE

HEPSİBURADA’nın, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yürütülen “Geleceğin tüketim alışkanlıkları” projesinde Türkiye’yi temsil ettiğini ifade eden Hanzade Doğan Boyner, yeni dünya da geleceğin iş modellerinin tanımlanması konusunda katkı sağladıklarını aktardı. Hanzade Doğan Boyner, şunları söyledi: “Beklenen önemli değişimlerden biri fiziksel dünya ile dijital dünyanın artık iç içe geçmişliği örneğin süt bittiğine otomatik sipariş geçen buzdolaplarından insanların çalışmadığı mağazalara uzanan bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşümün ortasında da yapay zekâ teknolojileri oturuyor. Bizim ‘ÇekBul’ servisimiz tam da buna güzel bir örnek. Bir mağazada gördüğünüz ürünün resmini çekip Hepsiburada platformumuzda bulup inceleyebiliyorsunuz. Fiziksel dünya ile dijital dünyanın güzel birleştirildiği bir örnek.”

ÇAĞIMIZIN İNSANI ÖZEL DOKUNUŞ İSTİYOR

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijital dönüşümden önce müşterilerin tek tek verisine sahip olmadıklarını için müşterileri grupladıklarını belirterek, “Üniversiteliler, gençler, KOBİ’ler, memurlar, çiftçiler gibi. Ayrıştırma yeteneği yoktu. Şimdi ise biz bunları kristalize ediyoruz. Şurası çok önemli; çağımızın insanı kendisine özel bir dokunuş istiyor. Yani bir grubun içerisinde addedilerek, o grubun bir parçası olan ortak bir kimlikmiş gibi addedilmek istemiyor. Mutlaka ona özel bir dokunuş” dedi. Bali şu örneği verdi: “Biz zamanında müşterilerimizin Bankamatik’lerden müşterilerimizin doğum gününü kutluyorduk. Acayip teşekkür mektupları alıyorduk. Şimdi aynı nedenle tenkit alıyoruz. ‘Siz bana ne suret muamelesi yapıyorsunuz. Ne demek o?’ diyor. Çünkü artık toplum şöyle bir şey değil ki ‘merhaba asker, hepsi de topluca sağol’ diyecek. Yok, öyle bir şey… Tek tek herkese ayrı hitap etmeniz gerekiyor. Mesela ben şahsıma özelleşmemiş hiçbir maili cevaplamam. İsmen hitap edilen, hukukumun gereği olan, karşılığı olan, üslubu olmayan standart hiçbir maili cevaplamam. Ben yokum ki orada. Bir topluluğa atılmış. Kim cevabını veriyorsa versin. Bankacılık da aynı şey.”

BİR SANİYELİK HIZLANMA SATIŞLARI YÜZDE 5 ARTTIRIYOR

TURKCELL Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, insanoğlunun anne karnından itibaren hareket ettiğini ve bunun hayatın sonuna kadar değişmediğin ifade ederek, “Turkcell olarak değişim dünyasına adapte olmak en önemli amacımız. Sadece bağlantı sağlayıcısı olmamak için sunduğumuz hizmetleri veri üzerine inşa etmeye başladık” dedi. Bütün, internet hızının artmasının dijital ekonomiye katkısını ise şu sözlerle açıkladı: “4.5G tanıtımında 1 dakika içinde 4.5 milyon 4.5G abonesi gördük ve önemli bir e-ticaret girişimin sahibi bizi arayarak internet hızının artmasıyla birlikte satışlarının yüzde 25 arttığını söyledi. Yapılan bir araştırmaya göre sayfa yüklenme süresindeki her 1 saniyelik hızlanma internet satışlarını yüzde 5 arttırıyor. Biz de Turkcell olarak bu hızlanmaya önem veriyoruz. Türkiye en fazla mesai yapan ülkeler arasında ama verimli çalışıyor muyuz sorusunu sormamız gerekiyor.”