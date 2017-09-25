Yapay zeka, Alzheimer hastalığını daha en başından tespit edecek!

Dünya genelinde Alzheimer Hastalığı'nın mümkün olduğunca erken fark edilmesi için pek çok farklı araştırma yapılıyor. Sonuç olarak erken keşif, insanlara tedavi imkanı sağlıyor ve durumun kötüye ilerlemesini engelleyebiliyor. Bazı araştırmalar kan ve omurilik sıvı testlerine odaklanırken, diğerleri belirtileri erken fark edebilecek cihazlar üzerine yoğunlaşmaktalar. İtalya'da Bari Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi ise cevabın yapay zekada bulunduğunu düşünüyor. Ekibin geliştirdiği bir algoritma, hastalığın beyinde oluşturduğu küçük yapısal değişimleri, ilk belirtilerin on yıl öncesine kadar belirleyebiliyor.

Ekip, geliştirdikleri AI'yi 67 MRI taraması ile besleyerek eğitmiş durumda. Bunların 38'i Alzheimer Hastalığı hastalarından iken 29'u sağlıklı bir kontrol ekibinden gelmekte. Araştırmacılar, taramaları küçük bölgelere ayırarak AI'lerinin nöron bağlantılarını analiz etmesini sağladılar. Eğitim tamamlandıktan sonra da algoritma, 148 kişinin beyin taramalarını işledi. Bu sayının içerisindeki 48 kişi hastalığa sahip kişilerdi ve 48'i de hastalığın erken dönemlerinde bulunan, hafif farkındalık sorunları yaşayan ve zaman içerisinde hastalıktan tam olarak etkilenen kişilerdi.

AI, Alzheimer Hastalığını %86 oran ile fark etmeyi başarmaktaydı. Daha önemlisi, hafif farkındalık sorunlarını %84 oranı ile fark edebilmekteydi ve bu da kendisini hastalığın erken dönemde keşfi için önemli bir araç haline getiriyor.

chip.com.tr'nin haberine göre ne yazık ki ekip sadece USC LA'in Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative veri tabanını kullanma iznine sahipti. Ancak daha fazla örnek ve gelişim ile beraber bu AI, zararsız bir şekilde hastalığı çok erken dönemlerde güvenli bir şekilde fark edebilen bir sisteme dönüşebilir.