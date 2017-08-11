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    ‘Yapay devlete izin vermeyiz’

    Rıza ÖZEL / ANKARA
    11 Ağustos 2017 - 21:18Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 21:19

    Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken, “Terör tehdidi olan her durumda Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını bundan sonra da kullanmaya devam edecek” dedi.

    Cuma namazını Etimesgut’taki Çarşı Camisi’nde kılan Yıldırım, gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi;
    (Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni hamleler yapılacağı açıklaması ve güvenlik toplantısı) Türkiye’nin güvenlik politikasında değişiklik yok. Terör tehdidi olan her durumda Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Eğer tehdit hudutlarımızın dışındaysa durum yine aynı. Özellikle İdlib’de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede, Hatay’ın 150 kilometrelik Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve biz hem insani dram yaşanmaması hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var, sınırlarımızda özellikle Suriye ve Irak’ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla bizim müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil.

    TATİL SALIYA

    (Bayram tatilinin 10 güne uzatılması) “Kurban Bayramı tatilinin uzatılması konusunu Cumhurbaşkanımız başkanlığında salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz. Toplumun bir kesimi ‘çalışmaya devam edelim’ diyor; bir kesimi turizm sezonunu daha iyi değerlendirmeyi teklif ediyor. Benim şahsi fikrim olmaz. Bakanlar Kurulu ne karar verirse uygularız.

    KILIÇDAROĞLU EVHAMLI

    (MİT TIR’ları ve Enis Berberoğlu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na komplo hazırlığı iddiaları) Evham içinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak, adalet aramak değildir. Bırakalım yargı bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere kafa yoracağına ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, ülkenin kalkınması, daha da özgürleşmesi, terörün sona erdirilmesi ve bölgesel sorunların kaldırılması için o değerli fikirlerini paylaşsın. ” 

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , yıldırım
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