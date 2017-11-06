Yapay deri kaplı robot el üretildi

Dünya genelinde pek çok laboratuvar yapay deri teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bunun sebebi de oldukça basit: Bu alandaki bir başarı, robotikten tıbba her alanda pek çok avantajı beraberinde getirecek. Çalışmasını en son yayımlayan araştırma gruplarından biri de Houston Üniversitesi'bdeb Cunjiang Yu'nun yönetimindeki ekip. Ekip, yarı iletkenler ve plastikten oluşan ve elektronik parçalarına zarar vermeden %50 esneyebilen bir kompozit üretmiş durumda.

Normalde yarı iletkenlerin oldukça hassas olmaları, esneyebilir malzemelerde kullanılmalarının karmaşık mekanik sistemler oluşturulmakta. Ekibin söylediğine göre çalışmaları, esneme sonrasında mekanik yapısı bozulmayan ilk malzeme. Yapılan testte ekibin ürettiği deri ile kaplı robotik bir el, sıcak ve soğuk arasındaki farkı algılayarak Amerika işaret dilinde sıcak ve soğuk işaretlerini yaptı.





Sistemin, ilerleyen zamanlarda elin dışındaki şeyler üzerinde de kullanılması ümit ediliyor. Bu sistem sayesinde sağlık takip ekranları, medikal implantlar gibi ürünler çok daha iyi hale getirilebilecekler.



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