‘Yap-sat’ değil yap-sabret

GAYRİMENKUL şirketleri ağırlıklı olarak 2 model üzerinde ilerler. Biri ‘sat-yap’, diğeri ise ‘yap-sat’. İlkinde gayrimenkul şirketi temelden satışa başlar ve satıştan elde ettiği gelir ile işi finanse eder. İkincisinde ise firma önce inşaatı yapar, satış ardından gelir. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, ise lüks konut satışında yaşanan sorunu gündeme getirip konut pazarı için yeni bir tanım yaptı. Metrekare fiyatı 6 bin liranın üzerinde olan konutların satışında sorun yaşandığını belirten Akbal, ‘yap-sat’ modeli yerine ‘yap-sabret’ modeli yaşandığını vurguladı.

KREDİ FAİZİ ÇOK YÜKSEK

Konut kredi faizlerinin yüksekliğine de dikkat çeken Akbal, “Faizler böyle gider, hükümet de yeni tedbirler almaz ise sektör biraz daha zorlanır. Koruyucu önlemleri devlet almak zorunda ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Yoksa 10 yıl gibi uzun vadeli satışlar hayal olur. Şu an bankalar konut kredisi vermeyi reddettiği için herkes kendine göre finansman modeli oluşturdu, satıyor. Çünkü vatandaş bankaya gidemiyor ki, 10 adam gidiyor 6’sı geri dönüyor. Ayrıca oranlar çok yüksek” diye konuştu.

DEVLET YOLU AÇMALI

2017’de devletin KDV’yi düşürmesi, damga vergisini sıfırlaması ve tapu harcını yüzde 50 indirmesi gibi teşviklerle vatandaşa yüzde 11’in üzerinde indirim sağladığını belirten Mahmut Akbal, “ Bu sene o da yok. Sektörde eski kârlılık kalmadığı için, ürettiğinizin yüzde 15’ini satamadığınızda tıkanıyorsunuz. Devletin burada yolu açması lazım. Bunun da yolu ya krediyi ucuzlatmak ya da katkı da bulunmaktır. Torba Yasa’da çıkması muhtemel teşviklerle ilgili beklentilerimiz de bu yönde” diye konuştu.

‘ARDA TURAN İÇİN ÖDEME YAPMADIK’

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün hem forma hem stadyum sponsorluğu amacıyla 3 yıl için 20 milyon TL artı KDV’lik anlaşma yaptıklarını hatırlatan Saylık, “Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferinde sponsor desteğinden bahsetti. Biz de sponsor olduğumuz için ilk akla gelen markalardan olduk. Sezon başı ödediğimiz sponsorluk bedeli dışında bir ödeme yapmadık” dedi.

ARAP YATIRIMCI ARSA BAKIYOR

KANAL İstanbul için Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahının açıklanması ile Başakşehir ilçesi ön plana çıktı. Bölgede uzun yıllardır Kanal İstanbul beklentisi olduğunu ve geçmiş yıllarda yatırım yapanların da kazançlı çıktığını belirten Akbal, “Bundan sonra uzun vadede bekleyenler kazanacak. 3’e, 5’e, 10’a hemen katlasın denecek bir dönemde değiliz. Yatırımcılar özellikle proje güzergahında arsa bakıyor. Resmi açıklama olmadan ‘acaba olur mu’ deniyordu, şimdi yatırımcı emin. Yabancı yatırımcıların da ciddi ilgisi var. Özellikle Körfez ülkelerinden. Son günlerde arsa için arayan, gelen yatırımcılar var” dedi. Bölgede ortalama metrekare arsa fiyatının bin dolar olduğunu belirten Akbal, 2 yılda yüzde 20-30 arası fiyat artışı yaşandığını da kaydetti.

BAŞAKŞEHİR’DE HER GÜN 1 EV SATTI

BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin arsasında, Al Zamil, Seha Yapı, Adese, Fuzul Yapı şirketlerinin oluşturduğu ASAF İş Ortaklığı tarafından inşa edilen ‘3. İstanbul’ projesi hakkında bilgi veren Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, “İlk 2 etabın yüzde 70’ini sattık. Bu 579 konutun yüzde 70’ine yani yaklaşık 420 konuta tekabül ediyor. Bu da günde bir daire sattığımız anlamına geliyor ki zaten hedefimizde bu idi. Rezidans etabımızın satışı da sürüyor” dedi. Başakşehir bölgesinin 3. havalimanı, 3. köprü, Kanal İstanbul, şehir hastanesi gibi projelerde değerlendiğini belirten Akbal, “Başakşehir’den ev alanlar geleceği satın alıyor. Başakşehir ulaşım noktasında rahatladığında, stoklar çok çabuk erir. Çünkü bölge planlı büyüyor” dedi.