Yap-işlet-devret artık ders olarak üniversitelerde

İstanbul PPPCoE ve Dinamo Danışmanlık işbirliği ile 2017-2018 öğretim yılında Bahçeşehir Üniversitesi‘nde lisans bölümlerine yönelik seçmeli ders olarak sunulan programda yüzde 85'i yabancı öğrencilerden oluşan katılımcılara Türkiye’nin PPP deneyimleri ve Mega Projeleri anlatıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yürüttüğü CO-OP Modeli'nin özgün bir uygulaması olan CO-OP Markalı Dersleri kapsamındaki ders öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

“PPP ve Mega Projeler” isimli ders, Türkiye’de PPP alanında verilen ilk lisans dersi olma özelliğine sahip. Büyük çoğunluğu başta MENA bölgesinden olmak üzere yabancı öğrencilerin oluşturduğu ve bu vesileyle Türkiye’nin PPP alanında geliştirmiş olduğu know-how’ın dünyaya tanıtıldığı dersler kapsamında, 3. Havalimanı ve Avrasya Tüneli’nden uzmanlar, projelerinin özelliklerini tasarımdan inşaat ve işletme aşamasına kadar geniş bir yelpazede öğrencilerle paylaştı. Avrasya Tüneli projesi sunumu, İstanbul Yeni Havalimanı projesi sunumları da dersler de paylaşıldı.

İstanbul PPPCoE (İstanbul Kamu Özel İş birliği Mükemmeliyet Merkezi) Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın “PPP ve Mega Projeler” derslerini, Dinamo Consulting’den Fatih Kuran ise PPP’lerin finansal çerçevesini anlattı.

İstanbul PPPCoE’nin Kurucu Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın PPP ve Mega Projeler derslerinin akademik dünya ile iş dünyasını PPP projeleri ve finansmanı konusunda bir araya getiren az sayıdaki ve en kapsamlı programlardan biri olduğunu ifade etti.

Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrem Şanal Özyurt, PPP ve Mega Projeler dersinin Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri tarafından oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “dönem boyunca incelenen vaka analizleri ve durum çalışmaları ile bu dersin öğrencilere PPP projelerindeki başarı, eksiklik ve fırsatların neler olduğu konusunda önemli tecrübeler kazandırma niteliğinde olduğunu” ifade etti.

PPP’lerin finansal çerçevesini anlatan Dinamo Consulting Kurucusu Fatih Kuran ise “Alanında bir ilk olan derse katılıma olan yoğun ilgi bizi mutlu etti. PPP’lerin finansal çerçevesini ve bu alanda proje finansmanı kavramının öneminden bahsettim. Bu derslere olan ilginin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.