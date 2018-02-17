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    Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler

    Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE (DHA)
    17.02.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    KIRIKKALE’nin Bahşili ilçesinde bir çocuk annesi Ganime V.’nin (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V., Emniyett'teki ifadesinde "Eşim beni WhatsApp’tan görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi" dedi.

    Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime V.’ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir eczanede çalışan S.V.’nin (31), Emniyet'teki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini, bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.

    S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, "Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra WhatsApp’tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım" dedi.

    Ganime V.’nin eşi S.V. ve 2 kişi Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.

     

    Etiketler: Kırıkkale , Bahşili ilçesi , WhatsApp , son dakika
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