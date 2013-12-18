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Yanmayan billboard üretildi

18.12.2013 - 11:57 | Son Güncelleme:

Çevreci ve Yanmayan demonte billboard üretildi

Alüminyum Sektörünün önemli aktörlerinden Formal Alüminyum farklı ürün konseptine bir yenisini daha ekledi.

Yanmayan billboard üretildi

Sektör ihtiyaçlarını ve pazardaki boşlukları çok iyi tespit edip,
doğru ürün yapma stratejisini başarıyla sürdüren Formal; mobilya, otomotiv,
sıcak eşya, inşaat, sektörlerinden sonra şimdide outdoor reklam sektöründe ihtiyaç duyulan ürünü Billboard Extra'yı ekonomiye kazandırdı. Formal Alüminyum CEO'su Ahmet Ezinç, Billboard Extra’nın üretim sürecinde, geleneksel billboardlara göre daha çok işlevsellik
üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Ahmet Ezinç, "Billboard Extra kurulumundan montajına kadar pek çok ekstra özelliğe sahip bir ürün, ismini de bu ekstralarından alıyor zaten. Tamamen yanmayan malzemelerden üretildi ve bütün üretim aşamasında geri dönüşüme uygun malzemeler kullanılarak çevre dostu bir ürün haline geldi. ‘0’ dereceden ‘200’ dereceye kadar farklı açılarda kullanılabilme özelliğine sahip. Outdoor reklam ürünü alımı yapılırken blok alım yapılabiliyor. Örneğin; satın alma taleplerinde 50 ve katlarında alımlar mümkün olduğu için, özel sektörde bireysel alımlar yapılamıyor. Billboard Extra’da, kamu daireleri, özel kurumlar ve şahıslar ihtiyaç duymaları halinde 1 tane bile alım yapabiliyor.
Ürünün web sitesinde diğer artıları ile ilgili bilgiler tüm detaylar verilmiştir. Ürün ile ilgili bilgi almak isteyenler www.billboardextra.com sitesini ziyaret edebilirler. Outdoor Reklam sektöründe, adına yakışan, ekstra bir ürün oldu" dedi.

Bu bir ilandır.

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