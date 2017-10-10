Yanlışlıkla fotoğrafını gönderince...

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Alkoçlar, Seren Serengil ve Seda Akgül gibi ünlü isimlerden oluşan 32 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hacker çetesinin mağdurları artıyor. Hacker'ların, bu 32 ünlü isim dışında yüzlerce kişinin de hesaplarını ele geçirdiği ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları saptandı.

İddialara göre hacker çetesinin iki üyesi, A.E. adlı bir kişinin mail yazışmalarını ele geçirdi ve hesabı iade etme karşılığında yüklü miktarda para talep etti. A.E., hacker'lara inanmadı. Mail yazışmalarının fotoğraflarını çeken iki hacker, cep telefonlarından seçtikleri yazışma fotoğraflarını A.E.'ye yolladı. Ancak iki kafadar, yanlışlıkla kendi fotoğraflarını da A.E.'ye gönderince yakayı ele verdi. Polise başvuran mağdur, söz konusu fotoğrafları polislerle paylaştı. İki hacker da soruşturma kapsamında yakalandı. Fishing (olta) yöntemini kullanarak, 'Bu yazışmalar senin mi?' ve 'Fotoğraftaki sen misin?' yazılı merak uyandırıcı linklerin yer aldığı mesaj ve maillerle kurbanlarını hedef alan hacker'lar, linklere tıklayan kişilerin şifrelerini kırarak hesapları ve mail adreslerini ele geçiriyordu. Hacker çetesi, hesapları iade etmeleri karşılığında 50 bin lira para talep ediyordu. İstanbul'da bir hacker'ın bilgisayarından, dolandırılmaları hedeflenen oyuncu, manken, şarkıcı ve futbolculardan oluşan 250 ismin bulunduğu bir liste çıkmıştı.

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