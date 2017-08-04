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    Yanlış yapmadığımı bu adalet bile görecek

    Turan YILMAZ / ANKARA
    04 Ağustos 2017 - 21:46Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 21:47

    MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, “Bu ülkede yanlış şeyler de oluyor ama benim yanlış yapmadığımı bu adalet sistemi bile görecektir” dedi.

    CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, dün cezaevinde ziyaret ettiği Enis Berberoğlu’nu yüksek moralli bulduğunu söyledi. Atıcı, Berberoğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bir kitap hazırlığı içinde olduğunu kaydetti. “Beni en çok şaşırtan, adalete inanılmaz inanmış. Adaletin tecelli edeceğine, suçsuzluğunun açık olduğunu adaletin de göreceğine o kadar inanmış ki şaşırdım” diyen Atıcı, özetle şunları söyledi:

    ‘O BANA MORAL VERDİ’

    “Ben ‘Bu hukuki bir dava değil ki, hakkınızdaki iddialar uyduruk şeyler ama bu siyasi bir dava, hâlâ adalete olan güveninizi bu kadar nasıl muhafaza ediyorsunuz’ dedim. Kendisi de ‘Ben ediyorum. Bu ülkede yanlış şeyler de oluyor ama benim yanlış yapmadığımı bu adalet, bu yargı sistemi bile görecektir. Adalet yerini bulacaktır’ dedi. Ben kendisini bu konuda çok inançlı buldum. Ben ona moral vermek için gittim ama o bana moral verdi. Adalete olan inancı beni çok etkiledi, umarım çok geç kalmadan bu iş sonlanır.”

    Etiketler: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu , CHP Milletvekili , Enis Berberoğlu , gazetehaberleri
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