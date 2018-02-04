Yanlış tedavi kayıtta

Hasta kayıtlarında yapılan detaylı incelemede şu verilere ulaşıldı:

16 YANLIŞ DOZUN BELGESİ

“Haziran 2015’ten beri İn-vivo dozimetrik ölçüm sistemi arızalı olduğu için bazı TBI hastalarının tedavileri hesaplamalar ve ölçümlerle teyit edilmeden başlatılmıştır. TBI tedavisi almış 69 hastanın 27’sine doğru dozların verilmemiş olduğuna dair şüpheler mevcuttur. Ayrıca tedavilerde Linak 2 cihazı yerine Linak 1 cihazının kulanılması da araştırılmış ve TBI tedavisi alan 16 hastaya doğru dozların verilmemiş olduğuna dair belgeler mevcuttur. Yine TBI tedavilerinin kliniğin denetiminde olmayan Linak 1 cihazında devam ettirildiği görülmüştür. Linak 1 cihazına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen ‘Tıbbi amaçlarla kullanılamaz’ lisansına rağmen Linak 1 cihazı HEK’e ayrıldıktan sonra bile TBI hastalarının tedavisi için kullanılmıştır. 8 hastaya doğru dozların verilmemiş olduğuna dair belgeler mevcuttur. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde bazı tüm vücut hastalarının usulsüz/yanlış tedavi edildiği komisyonumuzca tespit edilmiş olup tıbbi yanlış uygulama (malpraktis) kapsamına girebilecek bu konunun detaylarıyla birlikte ortaya çıkarılmasına ihtiyaç olduğu bu konuda ihmal ve sorumluluğu olan kişilerin disiplin ve ceza hukuku açısından tarafınızca değerlendirilmesi gerektiği...”

3 AYRI BÖLÜM ÇALIŞIYOR

Yanlış tedavi uygulanan hasta sayıları ile ilgili Hürriyet’e konuşan AÜ yetkilileri şu bilgileri aktardı: “Bölümde yeni bir inceleme daha başlatıldı. Tıbbi komisyonda nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji bölümlerinde görev yapan 3 hocamız yer alıyor. Onlar da raporlarını hazırladı. Kısa süre içinde bu rapor da ilgili birimlere sunulacak.”