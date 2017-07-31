Yanlış bagaj THY uçağını pist başından döndürdü

Türk Hava Yollarının bugün saat 06.45’de İstanbul – New York seferini yapacak olan TK 3 sefer sayılı uçağı yolcusunu alıp kalkış için piste gittiği sırada, uçağa New York yolcusu olmayan birinin bagajının yanlışlıkla yüklendiği anlaşıldı.

Yanlışlığın anlaşılması üzerine THY yetkilileri kalkmak için sıraya giren New York uçağını pist başına yakın bir yerden geri çağırarak parka çekti. Uçakta bagaj ayrıştırması yapan görevliler yanlış bagajı uçaktan indirdi. Yanlış bagajın uçaktan indirilmesinin ardından THY New York uçağı bir saat gecikmeli olarak havalandı.