Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yanlış algıyı değiştirmeliyiz

    Yanlış algıyı değiştirmeliyiz

    AA
    06.01.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, “Avrupa’da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta. İslam’ı terörle özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu algının değiştirilmesi için çalışacağız” dedi.

    KOMİSYON Başkanı Serdar, Avrupa’da son 10-15 yılık dönemde, İslamofobinin kaygı verici biçimde arttığını, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin raporlarına göre de Avrupa’da insan haklarının güç geçtikçe daha da kötüye gittiğinin görüldüğünü söyledi.

    Avrupa’da İslamofobinin sadece bir nefret söylemi ile sınırlı kalmadığını, okul, iş yeri, toplu taşıma araçlarında ve hatta özel konutlar gibi yaşam alanlarında fiziksel şiddet ve taciz gibi somut bir düşmanlık haline dönüştüğünü vurgulayan Serdar, “Bu durum bizim için gerçekten endişe verici. Avrupa genelinde geçen 10 yıllık dönemde 200’den fazla camiye saldırı yapıldı. Bazı camiler sebepsiz kapatıldı, hayvan kafaları bırakıldı, gidenler fişlendi” diye konuştu.

    YENİ DOĞAN BEBEĞE BİLE...
    Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyaya gelen, yeni yılın ilk bebeğinin, bir Türk ailenin bebeği olduğunu hatırlatan Serdar, “Türk ailenin bebeği doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Yeni doğan bir bebeğe yönelik; ‘Sıradaki terörist doğdu’, ‘Neden başörtüsü takıyor?’, ‘Herhalde daha soğuk olamazdı’, ‘Ah gerçekten Viyanalı mı?’ gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Durum bu kadar ürkütücü boyutlarda” değerlendirmesinde bulundu.

    YANLIŞ ALGIYI DEĞİŞTİRMELİYİZ
    Ömer Serdar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Avrupa’da yükselen İslamofobi alanında çalışmayı zorunluluk olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:
    “TBMM’nin açılmasıyla birlikte hazırlıklarımızın tamamlanmasının ardından gerek yurt içi gerekse yurt dışında İslamofobi konusunda değerlendirmeler yapacağız. İslamofobik saldırılara maruz kalan kişiler ve kurumlarla görüşeceğiz. Heyetlerimizi göndereceğiz. Raporlamalarımızı yapacağız. Avrupa’da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta. İslam’ı terörle özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu algının değiştirilmesi için çalışacağız. Bunun için de Avrupa’daki birtakım ülkelere ziyaretlerimiz olacak.”

    Etiketler: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri