Yankı Eğitim ve Danışmanlık %80 artış

2006 yılından bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Yankı Eğitim ve Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı Alper Belgen, Vodafone Yarına Hazırım Ekibi ile Dijitalleşme Endeksi’ni nasıl %50’den %75’lere getirdiklerini anlatıyor. Ayrıca Belgen, Vodafone Locate servisiyle müşteri memnuniyetindeki yaşadıkları artışı detaylandırıyor. “Vodafone Locate servisi sayesinde müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarına çok daha hızlı cevap veriyor, en yakındaki uzman arkadaşımızı ihtiyaç olan noktaya yönlendirebiliyoruz. Dijitalleşme sayesinde hizmetlerimizi daha hızlı ulaştırıp, müşteri memnuniyetinde %80 artış yakaladık.”



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