Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Yankı Eğitim ve Danışmanlık %80 artış

Yankı Eğitim ve Danışmanlık %80 artış

14.05.2015 - 09:29 | Son Güncelleme:

Yankı Eğitim ve Danışmanlık müşteri memnuniyetinde nasıl %80 artış sağladı?

2006 yılından bu yana iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Yankı Eğitim ve Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı Alper Belgen, Vodafone Yarına Hazırım Ekibi ile Dijitalleşme Endeksi’ni nasıl %50’den %75’lere getirdiklerini anlatıyor. Ayrıca Belgen, Vodafone Locate servisiyle müşteri memnuniyetindeki yaşadıkları artışı detaylandırıyor. “Vodafone Locate servisi sayesinde müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarına çok daha hızlı cevap veriyor, en yakındaki uzman arkadaşımızı ihtiyaç olan noktaya yönlendirebiliyoruz. Dijitalleşme sayesinde hizmetlerimizi daha hızlı ulaştırıp, müşteri memnuniyetinde %80 artış yakaladık.”

Detaylı bilgi için tıklayın.


İlandır.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.