Yanıtsız kalan soru: Sivil imamlar kimle görüştü

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce yazılı olarak ABD Büyükelçiliği’ne sorularını yöneltip cevap alamayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı’na aynı soruları gönderdi. Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 Eylül 2017’de gönderdiği o yazıya ulaştı.



ABD Adalet Bakanlığı’na hitaben yazılan yazıda, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait yardım TIR’larının 1 Ocak 2014’te Hatay Kırıkhan’da, 19 Ocak 2014’te ise Adana Ceyhan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup sivil ve asker şahıslar tarafından durdurularak arandığı belirtiliyor. Yazıda bu operasyonun, devlet sırrı olan yardım faaliyetinin deşifre edilmesi eylemi kapsamında örgüt yöneticilerinin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin askerlerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapıldığı belirtiliyor.



ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazının 2. bölümünde, MİT TIR’ları operasyonunu organize ettiği belirtilen sivil FETÖ imamlarının rolleriyle ilgili şu ifadeler kullanılıyor:



JANDARMALARIN İMAMLARI

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı ve olayların gerçekleştiği tarih aralığında Hatay ve Osmaniye illerinde görev yapan astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki Jandarma personeli örgüt mensuplarından sorumlu ‘Öğretmen’ statüsünde örgüt yöneticisinin Bayram Andaç olduğu,

Yine aynı olay kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı ve Ankara ilinde görev yapan subay rütbesindeki Jandarma personeli örgüt mensuplarından sorumlu ‘Müdür Yardımcısı’ statüsündeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Yabancılar Daire Başkanı olarak görev yapan Muharrem Gözüküçük olduğu tespit edilmiştir.”



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Adalet Bakanlığı üzerinden ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazının son kısmında ise ABD makamlarından istenen yardım talebinde şunlar yer aldı:



“Söz konusu telefon numaralarından belirtilen tarih ve saatlerde,



a- Hangi gerekçe ile Ankara Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğunuzun arandığının

b- Hangi görevlilerle görüşme yapıldığının

c- Görüşmenin mahiyetinin...”



Yazıda, adli yardımlaşma talebinin dayanağı olarak, Türkiye - ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması gösterildi. Türkiye Adalet Bakanlığı üzerinden ABD Adalet Bakanlığı’na 7 Eylül 2017’de gönderilen bu yazıya da henüz yanıt gelmedi.



ÖKSÜZ’ÜN BAŞKONSOLOSLUK GÖRÜŞMESİ DE SORULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de MİT TIR’larıyla ilgili iddianame hazırlanmadan önce ABD Büyükelçiliği’ne bu soruları sormuş ancak yanıt alamamıştı. 15 Temmuz darbe girişiminde Hava Kuvvetleri imamı olduğu tespit edilen Adil Öksüz’ün de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmeleri tespit edilmiş, ancak ABD Başkonsolosluğu Adil Öksüz’ün vizesinin iptal edildiğinin bildirilmesi için kendisinin arandığı şeklinde yanıt vermişti.



'TALİMATI BİZZAT GÜLEN VERDİ'

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan 5. iddianamede, bir tanığın, “TIR’ların durdurulması talimatını, Pensilvanya’da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi” beyanı da aktarıldı. Örgüt yöneticilerinden ‘Ertuğrul’ kod adlı Bayram Andaç’ın, TIR’ların durdurulmasının hemen ardından ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nu arayarak görüşmeler yapmasının şüpheli bulunduğu belirtildi.



İŞTE O TELEFON KAYITLARI

Yazıda, FETÖ’cü sivil imamların TCK kapsamında işledikleri iddia edilen suçlara yer verildikten sonra bu kişilerin ABD Büyükelçiliği ve başkonsolosluk ile yaptıkları telefon görüşmeleri, tarih ve zaman olarak şöyle sıralandı:



-Bayram Andaç’ın 05301573879 numaralı hattı ile

*20 Ocak 2104 saat 11.02’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 48 saniyelik görüşme yaptığı

*20 Ocak 2014 saat 15.21’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 46 saniyelik görüşme yaptığı

*20 Ocak 2014 saat 15.22’de İstanbul ABD Başkonsolosluğu’na ait 212 3359000 numaralı hattı arayıp 36 saniyelik bir görüşme yaptığı

*24 Ocak 2014 saat 09.04’te Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 102 saniyelik görüşme yaptığı

*21 Şubat 2014 saat 16.21’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 101 saniyelik görüşme yaptığı



Muharrem Gözüküçük’ün 5056270467 numaralı hattı ile

*6 Mart 2014 saat 11.48’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 155 saniyelik görüşme yaptığı

*6 Mart 2014 saat 11.51’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayıp 33 saniyelik görüşme yaptığı...