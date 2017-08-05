Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, turizm işletme belgesi olmadan yıldız tanıtımı yaptığı veya belgesindeki sınıftan farklı tanıtımda bulunduğu tespit edilen firmalara yaptırım uygulandığını belirterek, "Reklam Kurulunca 7 ayda turizm sektöründe 41 dosyada reklam durdurma, 2 dosyada idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verildi, uygulanan idari para cezası 116 bin 254 lira oldu." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm işletmelerinin yıldız sınıflarının, tesislerin kapasite ve fiziki özellikleri, işletme ve hizmet kaliteleri gibi ölçütlerin değerlendirilmesiyle belirlendiğini söyledi.

Söz konusu sınıflandırmaların tüketicilerin ekonomik tercihlerini etkilediğini ifade eden Tüfenkci, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamları nedeniyle tüketicilerin maddi ve manevi birçok sorunla karşılaşabileceğini, ülke turizminin zarar göreceğini bildirdi.

Tüfenkci, Bakanlık olarak yanıltıcı reklamlarla tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelenmesini engellemek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin altını çizerek, Reklam Kurulunun yanıltıcı sınıf tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında idari para ve durdurma cezaları uyguladığını, şikayetler çerçevesinde konuya ilişkin incelemelerin de devam ettiğini dile getirdi.

Tüketicilerin yanıltılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Turizm işletme belgesi olmadan yıldız tanıtımı yaptığı veya belgesi olmasına rağmen sınıfından farklı tanıtım gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara yaptırım uyguluyoruz. Bu kapsamda, Reklam Kurulunca 2017 yılının 7 ayında turizm sektöründe incelemeye değer bulunup karara bağlanan 46 dosyadan 3'ü mevzuata aykırı bulunmazken, aykırılığı tespit edilen dosyalardan 41'ine reklam durdurma cezası, 2'sine ise idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu dönemde turizm sektörüne verilen idari para cezası ise 116 bin 254 lira oldu."

Tüfenkci, tesis tanıtımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan belgeye uygun olarak yapılması gerektiğine işaret ederek, tüketicilerin söz konusu sınıf ve yıldız bilgilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden kontrol edebileceklerini söyledi. Bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicilerin, ayıplı hizmet kapsamında uyuşmazlık konusunun parasal sınırlarını dikkate alarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini anlatan Tüfenkci, aynı zamanda yanıltıcı tanıtım yapan tesisler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Reklam Kuruluna da başvurulabileceğini bildirdi.

"BAKANLIK TEK YETKİLİ OLMALI"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da yanıltıcı yıldız tanıtımlarının kendileri için büyük sorun olduğunu belirterek, "Otel belgeleri ve yıldızlar tek elden verilmeli. Belediyeler de yıldızlama yapabiliyor, bu iş sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde olmalı. Bu konuda taşın altına elimizi koymaya hazırız, gerekirse yıldızlamayı yapmaya talibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vargı da yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin konakladığı tesislerin hizmet kalitesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesi sahibi olmayan birçok tesisin, internet siteleri, otel veya tur hizmeti veren firmalar aracılığıyla çok yıldızlı otel olarak tanıtım yaptığını dile getiren Vargı, bu alanda denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Vargı, sahte yıldız kullanımının turizmde ciddi bir soruna dönüştüğü uyarısında bulunarak, "Sahte yıldız kullanan otellere Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı cezalar düşük olduğu için, şikayetler Reklam Kuruluna yönlendiriliyor. Kurul, tüketiciyi aldattığı gerekçesiyle firmaya reklamı durdurma ve idari para cezası verebiliyor. Cezaların yetersiz olması sahte yıldız kullanmayı yaygınlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



