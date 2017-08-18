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    Yangınlar için 91 kişi gözaltına alında

    AA
    18 Ağustos 2017 - 10:32Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:32

    Portekiz’de bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla ilişkili olduklarından şüphelenilen 91 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 91 kişi, yangınları kasten çıkardıkları ya da ihmal sonucu yangına neden oldukları şüphesiyle güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğü, 9 Ağustos’tan beri süren 150 yangında 86 kişinin yaralandığını duyurdu.
    Kuraklık, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar sebebiyle yangınların söndürülmesinde güçlük çekildiği kaydediliyor.
    Lizbon’un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragao Grande dağlık bölgesinde haziranda çıkan orman yangınında 64 kişi yaşamını yitirmişti.

    Yangınlar için 91 kişi gözaltına alında

    BAŞBAKAN TOPLANTI YAPACAK

    Ayrıca devam eden orman yangınları nedeniyle ülkede afet durumu ilan edildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Antonio Costa’nın, hafta sonu 40 derece civarında olacağı tahmin edilen hava sıcaklığındaki artışa hazırlıklı olmak için yarın silahlı kuvvetler dahil acil durum servislerinin başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

    Yangınlar için 91 kişi gözaltına alında

    Yetkililer, artan hava sıcaklıklarının ülkede, söndürülmesi güç yangınları artırmasından endişe ediyor.
    Hükümet, ülkedeki en endişe verici alanların, güneydeki Algarve’nin batı kesimleri ile ülkenin kuzeyi ve merkezinde bulunduğunu açıkladı. Afet durumu ilan edilmesi, yetkililerin, acil durum varlıklarını harekete geçirmelerine ve tepki verme sürelerini hızlandırmalarına olanak tanıyor.

    Yangınlar için 91 kişi gözaltına alında

    Etiketler: Portekiz , orman yangını , Antonio Costa
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