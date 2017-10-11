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    Yangının küllerinde yürek burkan hikâye

    hurriyet.com.tr
    11.10.2017 - 22:21 | Son Güncelleme:

    California’da 17 kişinin hayatına mâl olan, 3 bin 500 yapıyı küle döndüren yangından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. 100 yaşındaki Charles Rippey ile 98 yaşındaki eşi Sara’nın da yanan evlerinde hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

    İlkokulda tanışan çiftin oğulları, anne-babasının üzüm bağlarıyla ünlü Napa’daki evlerinde Pazar günü öldüklerini duyurdu. New York Times’a konuşan oğul Mike Rippey (71) anne-babasını enkaza dönen evde yan yana bulduklarını söyledi.

    Rippey, “Biz çocuklar her zaman ikisinden biri öldüğüde kalan ne yapacak diye düşünürdük. Birbirlerinden hiç ayrılamazlardı. Birlikte gitmek muhtemelen isteyecekleri bir şeydi” dedi.

    Yangının küllerinde yürek burkan hikâye

    Mike Rippey

    Charles ve Sara’nın kısa süre önce 75’inci evlilik yıldönümlerini kutladığı öğrenildi.

    Yangının küllerinde yürek burkan hikâye

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    Etiketler: abd , california , yangın
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