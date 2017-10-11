Yangının küllerinde yürek burkan hikâye

İlkokulda tanışan çiftin oğulları, anne-babasının üzüm bağlarıyla ünlü Napa’daki evlerinde Pazar günü öldüklerini duyurdu. New York Times’a konuşan oğul Mike Rippey (71) anne-babasını enkaza dönen evde yan yana bulduklarını söyledi.

Rippey, “Biz çocuklar her zaman ikisinden biri öldüğüde kalan ne yapacak diye düşünürdük. Birbirlerinden hiç ayrılamazlardı. Birlikte gitmek muhtemelen isteyecekleri bir şeydi” dedi.

Mike Rippey

Charles ve Sara’nın kısa süre önce 75’inci evlilik yıldönümlerini kutladığı öğrenildi.