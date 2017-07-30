Yangını söndürmek için plajdan koşup geldiler...

Bodrum’da sosyetenin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesindeki makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında evlerin arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yakındaki tarım arazileri ile evlerin bahçesine kadar gelen alevler korkuttu. Sahilde güneşlenen ve denize giren tatilciler, alevleri ve dumanları farkedip, evlerine koştu.

İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar yangına bahçe hortumları, kürek ve kovalarla su taşıyarak müdahale eden tatilciler, büyük panik yaşadı.İtfaiye ekipleri ve ormancıların gelmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Alevlere 4 itfaiye aracı ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ile 20 orman işçisiyle müdahale edildi.

Kısa sürede yayılarak yakındaki tarım arazileri ile villaların bahçelerine kadar ulaşan yangın korkuttu. Plajda denize girip, güneşlenmeyi bırakan tatilciler, evlerini kurtarmaya koştu.

Yangına birbirine çarpan elektrik tellerinin neden olduğu ileri süren görgü tanığıÿ39 yaşındaki Ali Bulen "Rüzgar vardı, Önce elektrik tellerinden ’çat, çat’ diye ses geldi. Ardından altındaki kuru otlar tutuştu. Rüzgar nedeniyle alevler birden büyüdü. Bahçe hortumları ile ÿsöndürmeye çalıştık ama olmadı. Neyseki itfaiye ve orman ekipleri tam zamanında yetişti" dedi. Yangın 2 satte güçlükle söndürülürken 2 hektar tarım alanı ve 2 hektar da makilik alanÿarazisi zarar gördü.