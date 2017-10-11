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    Yangından yaralı kurtulan Nihal Ertuç öldü

    AA
    11.10.2017 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın Mulhouse kentinde 3’ü Türk 5 kişinin öldüğü yangında ağır yaralanan bir Türk daha yaşamını yitirdi.

    MULHOUSE’da 1 Ekim Pazar gecesi çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Nihal Ertuç’un, tedavi gördüğü Metz Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Ertuç ailesinden yapılan açıklamada, yangından kurtarılan ve vücudunda yüzde 60 yanık bulunan Nihal Ertuç’un, dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.

    Yangından yaralı kurtulan Nihal Ertuç öldü

    Kundaklama sonucu çıkan yangında ailenin 9 yaşındaki kızı Senem hayatını kaybetmiş ve İstanbul’da toprağa verilmişti. Aileden baba İsmail Ertuç yangında hafif yaralanmış, 8 yaşındaki oğulları Eyüp ise ağır yaralı olarak Nancy Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
    Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi’nde 1 Ekim’de çıkan yangında 3’ü Türk vatandaşı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.
    Yangında ölen Aksu ailesinden Damla ve Emirhan kardeşler 7 Ekim’de Kahramanmaraş’ta toprağa verilmişti. Damla ve Emirhan’ın yangından ağır yaralı olarak kurtarılan babası Oğuzhan’ın tedavisi ise Metz Üniversite Hastanesi’nde devam ediyor.

    Yangından yaralı kurtulan Nihal Ertuç öldü

    Etiketler: FRANSA , Mulhouse , Yangın
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