Yangında yaşlı kadın can verdi

İlçeye bağlı Çukur Köyü Tetraket Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hatice Işık’a ait tek katlı evde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Hatice Işık’ın cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Işık’ın cesedi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.