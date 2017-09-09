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    Orman yangınında çekildi... Bu fotoğraf en çok konuşulanlar arasına girdi

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 13:15

    ABD'nin Oregon eyaletinde bir grup golfçü, arkalarındaki orman yangınına aldırmadan gol oynarken görüntülendi. Bu fotoğraf, Facebook'ta tepki çekti...

    ABD, ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinde Eagle Creek yangınının 33 bin dönümlük araziyi tahrip ettiği sırada, arkalarındaki alevlere aldırmadan gol oynayan bir grup golfçüyü konuşuyor. Golfçülerin Facebook’ta paylaşılan fotoğrafı yangına dair en çok konuşulan kareler arasına girdi.
    Pazartesi günü yangın devam ettiği sırada, Columbia nehrinin karşı kıyısında çekilen yüklenen fotoğraf, golfçüleri, dev yangını umursamadan oyunlarına devam ederken gösteriyordu. Beacon Rock golf merkezinin yöneticisi Mark Mayfield, CNN’e yaptığı açıklamada yüzlerce kişiyi evlerinden tahliye edilmeye zorlayan yangın esnasında golfçülerin bu kadar rahat davranabilmesini ‘Columbia nehrinin yangınla aralarında tampon bölge görevi görmesi’yle açıkladı. Mayfield, golfçülerin keyiflerini bozmamasına tepki gösterildiğini ancak yangının yaklaşık 2 kilometre uzakta olduğunu söyledi. Golf sahası ise iki gün sonra yoğun duman nedeniyle tamamen kapatıldı. Yangının havai fişeklerle oynayan 15 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşları tarafından çıkarıldığı belirtilmişti.

     

     

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    Etiketler: son dakika , yangın , orman yangını , golf , abd , columbia , aregon
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