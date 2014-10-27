Yangın paniği

Yangın sahnesi o kadar gerçekçiydi ki dizi çekiminden habersiz olan kimi mahalle sakinleri yangını söndürmek için panik halinde sete akın etti.

Özel efekt uzmanlarının gündüz ve gece boyunca çalışarak hazırladığı sahne gerçek bir yangını aratmayacak nitelikteydi. İtfaiye ambulans ve sağlık görevlilerinin hazır bulunduğu tüm emniyet tedbirleri alındıktan sonra gece yarısı başlayan sahnenin çekimleri günün ilk ışıklarına kadar devam etti.

ALEV VE DUMAN TİMUR ACAR’A ZOR ANLAR YAŞATTI

Dizinin başrol oyuncusu Timur Acar sahne gereği dört katlı binaya tırmanarak alevlerin sardığı binadan bir çocuğu kurtaracaktı. Timur Acar oldukça tehlikeli olan bu sahnede ve sahnenin yakın çekimlerinde alev ve yoğun dumana maruz kaldı. Dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı ise sahne için “135 kişilik bir kadroyla Türkiyedeki en son teknolojiyi kullandığımız gerçek bir yangındı” dedi.



