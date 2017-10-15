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    Yangın dehşeti: 1'i çocuk, 3 kişi hayatı kaybetti

    AA
    15.10.2017 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

    Kandemir Mahallesi Emek Sokak'ta, Özgür Değer'e (38) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark eden komşuların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti.

    Yangın dehşeti: 1i çocuk, 3 kişi hayatı kaybetti

    Dumandan zehirlenen Özgür (38), Hesna (65) ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

    Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Yangın dehşeti: 1i çocuk, 3 kişi hayatı kaybetti

    Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Sivas
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