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    Son dakika... Yangın çıktı, patlamalar yaşandı

    DHA-AA
    07.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 00:34

    Arnavutköy'de boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesinin sürdüğü yangın, yan tarafta bulunan bir kağıt fabrikasına da sirayet etti. 

    Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan boya fabrikası ve tiner deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının çıktığı fabrikada patlamalar meydana geldi. 

    Son dakika... Yangın çıktı, patlamalar yaşandı

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangın, yan tarafta bulunan bir kağıt fabrikasına sirayet etti. Yangın sırasında binada kimse bulunmadığından dolayı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

    ÇATIDAN DÜŞEN İTFAİYE ERLERİ YARALANDI

    Bu arada, yangına müdahale eden iki itfaiye eri, çatıdan düştü.  Yaralanan itfaiye erleri, arkadaşlarınca dışarı çıkarılarak ambulansa taşındı. İtfaiye erleri, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşlarını çıkarmak için girdikleri binada dumandan etkilenen 3 itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi. 

    İBB’DEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yangına ilişkin şu açıklama yapıldı:

    Saat 20.41 de alınan ihbarla olay yerine 20.46 da intikal eden Arnavutköy itfaiye grubu takviye ekiplerle yangına müdahale etti. Olay yerine 11 gruptan 30 personel 70 araç ile söndürme çalışması yapıldı. Ekipler, 62 bidon köpük kullandı. Yangında Erkan Kılıç ve Resül Şen yaralanarak tedavi altına alındı. Yangın kontrol altında söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Yangına Köpük kulesi, Kocayusuf, ahtspot, dumansavar ÿile müdahale devam ediyor.

    Etiketler: istanbul , yangın , patlama
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