Yandı, bitti, battı

Doğu Çin Denizi’nde, Şanghay’ın 160 deniz mili açığında bir hafta önce Hong Kong bandıralı bir yük gemisiyle çarpışan İran’a ait Panama bandıralı tanker, günlerce yandıktan sonra dün büyük bir patlamayla derinliklere gömüldü.

İranlı yetkililer, 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi adlı tankerdeki 30’u İran uyruklu, 2’si Bangladeşli mürettebattan 3’ünün cesedinin bulunduğunu, kayıp 29 denizciden ümitlerin kesildiğini açıkladı.