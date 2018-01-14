Yandı, bitti, battı

Doğu Çin Denizi’nde, Şanghay’ın 160 deniz mili açığında bir hafta önce Hong Kong bandıralı bir yük gemisiyle çarpışan İran’a ait Panama bandıralı tanker, günlerce yandıktan sonra dün büyük bir patlamayla derinliklere gömüldü.
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