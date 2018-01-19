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Yandex'te en çok ne arıyoruz?

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 08:20 | Son Güncelleme:

Yandex Navigasyon, en çok aranan kategorileri yayınladı: Hafta sonu restoran ve eczane aramaları artıyor.

Yandex Navigasyon'da en çok aranan yerlerin analizi, günlük hayatta kullanıcıların ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına ışık tutuyor. Geçtiğimiz aralık ayını kapsayan analize göre kullanıcılar en çok benzin istasyonu, restoran, hastane ve eczane arıyor. Benzin istasyonları haftanın her günü zirvede yer alırken, restoranlar hafta sonları yüzde 48 daha fazla aranıyor. Pazar günleri nöbetçi eczaneleri arayanlar da yoğun olarak Yandex Navigasyon'a başvuruyor.

Milyonlarca kullanıcının yoldaki en büyük yardımcısı olan Yandex Navigasyon'da her gün on binlerce yer aranıyor. Kullanıcılar yola çıkmadan önce gideceği yeri Yandex Navigasyon'da buluyor, rota oluşturuyor ve trafik bilgisine bakıyor. Yandex, yaptığı analizle kullanıcılarının en çok arama yaptığı 10 kategoriyi sıraladı. Aralık 2017'de bir aylık dönemi kapsayan analizde en çok aranan ve rota oluşturulan yerlerin; benzin istasyonları, restoranlar, hastaneler ve eczaneler olduğu ortaya çıktı. Bu kategorileri sırasıyla ATM'ler, alışveriş merkezleri, oteller, ibadet yerleri, bankalar ve eğlence yerleri takip etti.

Yandexte en çok ne arıyoruz

Kullanıcılar yıl boyunca benzer bir eğilim gösteriyor

Kullanıcıların düzenli yakıt ihtiyacı nedeniyle benzin istasyonları, haftanın her günü aramaların zirvesinde yer aldı. Pazar günleri ise yoğun olarak yapılan nöbetçi eczane arayışından dolayı eczane kategorisi üçüncü sıraya kadar tırmandı. Hafta sonlarının bir diğer popüler arama kategorisi ise restoranlar oldu. Restoranlar hafta sonları diğer günlere göre yüzde 48 daha fazla arandı. Alışveriş merkezlerinin de hafta sonlarında arama ortalaması yüzde 48'ye ulaştı. Banka aramalarının Pazartesi ve Cuma günleri yüksek oranda yapıldığı görülürken, kullanıcıların ATM aramaları ise Cuma ve Cumartesi günlerinde yoğunlaştı. Ayrıca dini mekan aramalarının camiler dolayısıyla Cuma günleri yüzde 75 oranında yükseldiği de görüldü. Yandex Navigasyon'da kullanıcıların arama alışkanlıklarının yılın diğer aylarında da Aralık 2017 dönemine benzer bir eğilim gösterdiği belirlendi.

Etiketler: arama motoru , google
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