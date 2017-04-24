Yandex'in sesi Sıla Erkan Beyaz Show'a katıldı!

Yandex Navigasyon'un sesli yönlendirme özelliğindeki kadın ses "Ece"yi seslendiren oyuncu Sıla Erkan, ilk kez Beyaz Show'da seyircilerin karşısına çıktı. 21 Nisan gecesi yayınlanan programda Büşra Pekin, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam gibi ünlü isimler de konuklar arasında yer aldı.

Beyazıt Öztürk sürpriz konuğunu sunarken, "Aslında her gün bu hanımefendiyi duyuyorsunuz" diyerek dikkatleri Sıla'nın üzerine çekti. Ardından seyircilere yönelik bir şeyler söylemesini istedi. Navigasyondaki tonlamasıyla "Merhaba, nasılsınız?" diyen Sıla Erkan'ın Yandex Navigasyon'un sesi olduğu hemen anlaşıldı.

Program sırasında navigasyondaki yönlendirici ifadelerden örnek seslendirmeler yapan Sıla Erkan, başından geçen ilginç olayları da anlattı. Uygulamayı sıklıkla kullanan taksi şoförlerinin kimliğini öğrendikten sonra "İstanbul'da sizin sayenizde yolumuzu buluyoruz" dediklerini ve tanıştığı herkesin kendisine "Rota oluşturuldu" dedirtmeye çalıştığını söyledi. 2013'ten beri navigasyonun sesi olduğunu belirten Sıla Erkan, uygulamada güncellemeler yapmak için stüdyoya girmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.