Yandex Türkiye Harita Servisleri Ülke Müdürü Onur Karahayıt oldu

Yandex’te organizasyonel yapılanmaya gidildi. Uygulanan yapısal değişiklik kapsamında Arama Motoru ve Harita Servisleri operasyonları birbirinden bağımsız olarak yönetilmeye başladı. Halihazırda Harita Servisleri Müdürü olarak görev yapmakta olan Onur Karahayıt, yeni iş biriminin Türkiye ayağının başına getirilerek Yandex Türkiye Harita Servisleri Ülke Müdürü oldu. Onur Karahayıt, Yandex Türkiye’nin Harita Servisleri alanındaki Pazarlama, Ürün Geliştirme ve İş Geliştirme dahil tüm operasyonlarından sorumlu olacak.



Yeni görevi ile ilgili konuşan Onur Karahayıt şunları söyledi: “Harita teknolojileri ve konum bilgisi artık yaşamın olmazsa olmazı. Yandex’in Rusya’dan sonra Türkiye’de de gerçekleştirdiği bu yapısal değişiklikle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan birçok yeni ürüne de temel niteliğinde olan harita servislerinin gelişimine ivme kazandıracağız ve 2013 yılından beri liderlik ettiğimiz Türkiye harita ve navigasyon sektöründe “ilk”leri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu yapılanma aynı zamanda Yandex’in harita servislerine ne denli önem verdiğinin ve Türkiye’de de bu sektöre yatırımlarının artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir.”



NASA’dan Yandex’e



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olan Onur Karahayıt, 2009’da University of Texas at Dallas’dan Yüksek Lisans Sertifikası, 2010’da The Ohio State University’den de Yüksek Lisans Diploması aldı. Onur Karahayıt 2009’dan itibaren 1,5 yıl boyunca NASA’nın Mars projesinde, Mars yüzeyinin robotlarla haritalanması konusunda araştırmacı olarak aktif görev yaptı. Ardından kurumsal dünyaya atılan Karahayıt, Trimble ve Intergraph gibi navigasyon ve haritacılık sektörünün lider teknoloji üreticilerinin ABD’deki genel merkezlerinde Ürün Müdürü ve Proje Müdürü olarak çalıştı. Trimble şirketinde ABD’deki görevinden Avrupa Genel Merkezine atanan Onur Karahayıt şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış Müdürü pozisyonunda bulundu. Onur Karahayıt, 2014’ten bu yana Yandex Türkiye bünyesinde görev yapıyor.