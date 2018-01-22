Yandex Navigasyon üzerinden özel şoför hizmeti

Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden birkaç tıklamayla kolaylıkla saatlik özel şoför hizmeti alabilecek. Kullanıcılar ister hafta içi isterlerse de hafta sonu, 7 gün 24 saat bu hizmetten yararlanabilecekler.

Trafikte gitmek istenen noktaya rota oluşturabilme, sesli yönlendirme alabilme, boş park yeri bulabilme veya konum paylaşma gibi özellikleriyle kullanıcılarına pek çok “ilk”i yaşatan Yandex Navigasyon’dan, özel şoför çağırmak da mümkün hale geldi. Kullanıcılar bu özelliğe arama ekranında yer alan ve uygulamanın vitrini olarak adlandırılan “Kategoriler” girerek ulaşabiliyor. Kullanıcılar Kategoriler ekranında Alfred Concierge logosuna tıklayarak ihtiyaç anlarında kendilerine en yakın noktadan özel şoför çağırabilecek. Kullanıcılar kategoriden yaptıkları arama sonucunda çıkan Alfred logosuna tıkladıktan sonra “Hemen Ara” butonu aracılığıyla rezervasyon yaptırabilecekler.