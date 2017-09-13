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    Yanardağda facia: Bir aile kratere düştü

    BBC Türkçe
    13.09.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:33

    İtalya'da bir anne ve babayla 11 yaşındaki oğulları , Napoli kenti yakınlarındaki aktif Solfatara Yanardağı'nın kraterine düşerek öldü.

    Polis yetkililerine göre, Massimiliano Carrer (45) adlı babayla Tiziana Zaramella (42) adlı anne, bariyerleri aşarak yanardağ ağzının yakınlarına giden ve aşağı düşen oğulları Lorenzo'yu kurtarmaya çalışırken üç metrelik çukura yuvarlandı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre İtalyan çiftin yedi yaşındaki oğulları ise bariyeri geçmediği için kurtuldu. Çift ve çocuklarının yanardağdan çıkan dumandan zehirlenerek ya da zeminin kayması sonucu aşağı düştüğü sanılıyor. Kraterdeki sıcaklığın 1000 dereceye ulaştığı söyleniyor.

    Yanardağda facia: Bir aile kratere düştü

    Adı İtalyanca sülfürden gelen Solfatara, Napoli'nin batısındaki yanardağlardan biri ve turistlerin uğrak yerlerinden. Yanardağ en son 1198 yılında patlamıştı. Sığ bir krateri olan yanardağdan sülfürlü duman ve buhar çıkıyor.

    Anne ve babayla çocuklarının cesetleri kraterden çıkarıldı. Pozzuoli Belediye Başkanı Vincenzo Figliolia, yanardağda 40 yıldır böyle bir trajedi yaşanmadığını söyledi.

    Etiketler: Italya , yanardağ , Napoli
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