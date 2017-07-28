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Yanak dolgusu estetiği nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; genç görünümün simgesi olan dolgun yanaklar yüzün çekiciliğinin de artmasına yardımcı olur. Çökük yanaklar yüzünüzün yaşlı ve yorgun görünmesine yol açabilir. Bazı insanların yanak yapısı doğuştan içe çökük olabilir ya da yaşlanmaya bağlı olarak hacim kaybına uğrayabilir. Dolgu enjeksiyonu tekniği, ameliyatsız yöntemle yanak dolgunlaştırma imkanı sunmaktadır.

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 15:20:00

Dolgu enjeksiyonu tekniği ile yanak dolgusu, yanaklardaki çöküklük sorununa pratik ve hızlı bir çözüm sunmaktadır. Ortalama 15 dakika süren bir enjeksiyon uygulaması ile hastanın yanaklarındaki hacim eksiklikleri giderilerek doğal bir görünüm sağlanabilir. Yanak estetiğinde dolgu malzemesi olarak cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit ve türleri kullanılır.

YANAK DOLGUSUNDAN NE BEKLENMELİDİR?

Yanak dolgu malzemesinin enjekte edilmesi ile yanağın yüzeyi geriye doğru dengelenirken yanak bölgesi hafifçe kaldırılır ve yuvarlak bir hale getirilir. Çevre doku yüzün açısının genişlemesi kontrol altına alınarak sıkılaştırılır. Yanak dolgusu tekniği yanak bölgesini dolgunlaştırmak ve yanakları konturlamak için estetik cerrahideki en etkili yöntemlerden biridir. Yanak dermal dolgu malzemeleri, yüzü yukarıya çekerek yüzün genç görünmesine yardımcı olur. Gözleri oyukluğu azalır, burnun şekli ortaya çıkar, alın ve çene çıkıklığı dengelenir.

Yanak dolgusu estetiği nedir

YANAK DOLGUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Yanak dolgusundan öncellikle doğal bir görünüm beklenmelidir. Bunun için de mutlaka alanında uzman cerrahlara yaptırılmalıdır. Ayrıca mutlaka klinik bir ortamda uygulanmalıdır. Eğer doğru yapılırsa ideal dolgunluktaki yanaklar, yüz güzelliğinde önemli rol oynar. İyi tanımlanmış yanaklar yüzün dengesini sağlar, profilden görünümünü iyileştirir ve daha genç görünmesini sağlar.

Yanak dolgusu estetiği nedirEstetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Dolgu enjeksiyonu ile yanak dolgusu ameliyat ya da anestezi korkusu olan ve daha hızlı çözüm arayanlar için çok daha uygun bir seçenektir. Gerekli olduğu durumlarda diğer ameliyatsız tedavi teknikleri ile birlikte aynı seansta uygulanabilir. Yüz bölgesindeki diğer hacim eksiklikleri ve kırışık tedavileri de aynı operasyonda tedavi edilebilir. Bunların arasında kırışık tedavisi, göz kapağı sorunları, kaş düşüklükleri, dudak ve çene dolgusu sayılabilir. Hatta ameliyatsız burun estetiği tedavileriyle küçültme hariç burundaki diğer şekil bozuklukları da giderilebilir.

arpanetmedya.com'a katkılarından dolayı teşekkürler.

Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:10:03
Etiketler: yanal dolgusu , dolgu estetiği , ameliyatsız estetik , GÜNCEL ÖZTÜRK
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