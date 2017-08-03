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    Yan yana sıralandılar...

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 19:30Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 19:30

    Kocaeli’nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren, Adnan Erdoğan, eşi Fatma çocukları Müslüm, Yusuf, Melisa, Yakup Erdoğan için Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi Mezarlığında tören düzenlendi.

    Erdoğan ailesi fertleri için ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazına Erdoğan ailesinin akrabalarının yanı sıra Almanya’dan da gelen yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Namazın ardından cenazeler yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Erdoğan ailesinin yakınları defin sırasında gözyaşlarına boğuldu.

    Yan yana sıralandılar...

    Adnan Erdoğan’ın amcasının oğlu olan Mehmet Erdoğan, ailenin her yıl izinlerini kullanmak için Halfeti’ye geldiklerini söyledi. Yaklaşık bir ay boyunca Halfeti’de kalan Adnan Erdoğan ve ailesinin geçen hafta sonu bir akrabalarının düğüne katıldığını söyleyen Mehmet Erdoğan, "Adnan çok efendi bir insandı.

    Yan yana sıralandılar...

    Her yıl Türkiye’ye geldiğinde iznini memleketinde geçirirlerdi. Almanya’ya 17 yıl önce gitmişti. Kendisi ve ailesinin ölümü bizim için büyük üzüntü oldu. 11 yıl önce de kamyon şoförlüğü yapan ağabeyi Müslüm Erdoğan trafik kazasında yaşamını yitirmişti" diye konuştu.

    Etiketler: kocaeli , trafik kazası , Adnan Erdoğan
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