Yan flütle hayatı değişti

“Bakan olduğumda korumamız altındaki başarılı öğrencileri öğrenmek istedim. Bir liste çıkarıldı. O listede yan flüt çalan Merve’nin de ismi vardı. Merve, Varna Müzik Yarışması’nda dünya birinciliği aldı. Çok mutlu olduk. Başarısı için önem taşıyan yan flütü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Avusturya’dan getirterek Merve’ye hediye etti.



Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde eğitim alan Merve kızımız şimdi de Fransa’daki Nice Konservatuvarı’na kabul edildi. Burası dünyanın en önemli müzik okullarından birisi. Konuyu Emine Hanım ile de paylaştım. Çok gurur duydu. Bu okulun masrafı 200 bin Euro olduğu için ‘hemen burs bulunmalı’ dedi. Yoğun çabamız sonucu burs sağlandı. Kızımız birkaç gün içinde Fransa’ya gidecek. Şimdi düşünüyorum da ben bu kabulü almış olsaydım ailem bana bu imkânı sağlayamayabilirdi. Ama devlet olarak biz yetenekli çocuklarımızın arkasındayız.



İnanıyorum Merve, kurumlarımızda kalan çocuklarımıza rol model olacak. Kendisinin 4 kardeşi daha bizim kurumlarımızda kalıyor. Onlara da rol model oluyor. Bir kardeşi kontrbas, bir kardeşi de piyano çalıyor. Evlerimizde kalan çocukların ilgi alanlarını da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ufukları geniş olsun diye hayallerini paylaşmak adına sürekli sohbet ediyorum. 27 çocuğumuz olimpiyatlara katıldı. Aralarında derece alanlar var. Çocuklarımızı kültür, sanat, spor konularında destekliyoruz. Yetenekli çalışkan çocuklarımıza tek oda veriyoruz ki istediği başarıyı elde edebilsin.”



RÜYALARIMA GİRDİ

Şu anda 21 yaşında olan ve eğitimi devam ettiği için devlet kurumunda kalmaya devam eden Merve Başoğlu yan flüt hayalini şöyle anlattı: “Yan flütü ilk kez İlkokul öğretmenimde gördüm. O çalıyordu. Görünüşü, duruşu o kadar güzeldi ki çalmayı çok istedim. Rüyalarıma girdi. Biz 9 kardeşiz. Sevgi evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için özel oda verdiler bana. Ailem olsa, bana bu imkânı sağlayamazdı. O nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na çok teşekkür ederim.”