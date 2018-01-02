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    'Yan baktın' kavgası ölümle bitti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    02.01.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer’deki iki grubun börekçide başlayan ‘yan bakma’ tartışmasında çıkan kavgada Kemal Özderya (24) silahla öldürüldü.

    Sercan B. ve kardeşi S.B.’nin arasında bulunduğu bir grup önceki gün, Sarıyer Çayırbaşı’ndaki bir börekçiye gitti. Özderya ise akşam saatlerinde arkadaşlarıyla börekçiye giderek yan masaya oturdu. Bu sırada iki grup arasında yan bakma tartışması çıktı. Tartışma börekçidekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Sercan B. ve arkadaşları börekçiden çıkarak otomobilleriyle, yakındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Diğer grup da akaryakıt istasyonuna gelince ortalık bir anda karıştı. Sercan B. tabancasını çıkartarak ateş açtı. Kemal Özderya vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Sercan B. ve kardeşi kaçarken, polis şüphelilerin peşine düştü. Kısa süre sonra Sercan B. ve S.B. yakalandı. İki kardeşin, tehdit, hırsızlık, mala zarar verme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet etmekten sabıkaları olduğu tespit edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ölüm , vefat
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