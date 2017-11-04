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    Yan bakma cinayetleri

    Çağlar ÖZTÜRK - Ali AKSOYER / DHA
    04.11.2017 - 21:18 | Son Güncelleme:

    Adana ve istanbul'da yaşanan iki cinayet vakasının 'gerekçesi' yan bakma kavgası!

    ADANA merkez Yüreğir ilçesinde ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek üzere yola çıkan Fikri Durmaz (30), sokakta yürüdüğü sırada iddiaya göre, kaldırımda alkol alan Yusuf Kutluay (26) ile karşılaştı. Kutluay ile arasında ‘yan bakma’ iddiasıyla çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

    Belindeki tabancasını çıkaran Kutluay, “havaya” ateş etmeye başladı. Ancak Durmaz'ın sırt ve göğsüne de kurşun isabet etti. Kanlar içinde kalan Durmaz'ı gören Kutluay kaçtı. Durmaz, kaldırıldığı hastanede öldü. Durmaz'ın eşi Elif Durmaz'ın ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği polisleri, olay yerindeki güvenlik kameralarında, tartışma ve yaralanan Durmaz'ın sokak içerisinde aniden yere düşmesini tespit etti. Kutluay ile olay anında yanında olan Kenan S. (38), yakalandı. Yusuf Kutluay mahkemece tutuklandı. Kenan S. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. 

    'YAN BAKTIN' KAVGASI
    İSTANBUL Kağıthane’de 16 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda Ercan Bağra (23) adlı genç sokakta ağır yaralı bulunarak hastaneye kaldırıldı. Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Bağra bir gün sonra yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği’nin sıkı takibi sonucu, Furkan D. (24), Üveys G. (24) ve Şahin Ç. (18) önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 kişinin, yolda yürüyen Ercan Bağra ile "yan baktın" kavgası sonucu önce kavga ettikleri ardından tabancayla vurarak öldürdükleri tespit edildi. 

    Etiketler: yan bakma kavgası , gazetehaberleri
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