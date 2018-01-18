Yan bakma cinayetinde kan donduran ifade

Cinayet, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 25 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet G. (18), dere kenarında alkol aldı. Daha sonra yolda yürürken, karşıdan gelen iki genç ile aralarında 'yan bakma' yüzünden çıkan sözlü tartışma çevrede bulunan bir kadının ayırmasıyla bitti.



Alkollü şahsın, onları ayıran kadına saldırdığını gören gençler olay yerine geri dönünce sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Mehmet G. yanında bulunan bıçağı çıkarıp iki arkadaşa saldırdı, Emre A. göğüs kafesinden ufak bir sıyrık alırken, Furkan İlhan kalbine saplanan bıçak sonrası yere yığıldı. Mehmet G. olay yerinden kaçarken, gelen 112 ekipleri yaralı arkadaşları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbine bıçak saplanan Furkan İlhan hemen ameliyata alındı, ameliyat esnasında 3 kere kalbi duran İlhan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Göğüs kafesinden hafif yaralanan Emre A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet G.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet G. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



'HASMIM OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIYORUM'



Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan Mehmet G.’nin yargılanmasına başlandı. Olay günü dere kenarında alkol aldığını ifade eden Mehmet G., “Yürürken, karşıdan gelen iki kişi bana dik dik baktıklarında, ben de onlara bakmış bulundum. Bana kafa salladılar, ben de onlara kafa salladım. Yoluma devam ettim. Ancak, onlar üzerime geldi. ‘Sen bizim burada neden içiyorsun’ dediler. Aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyeceğini düşünerek cebimdeki çakı bıçağını çıkarıp savurdum. Bahtıgül Ö. teyze bizi ayırdı. Ben uzaklaşırken arkamdan geldiklerini gördüm. Arkama baktığımda Emre’nin elinde tahta, Furkan’ın elinde cam parçası olduğunu fark ettim. Yorulduğum için bir arabanın arkasına saklandım. Arabanın arkasından çıktığımda Emre ile karşılaştım. Bıçağı ona doğru salladım, kolundan bıçaklandı. Furkan’da arkamdan cam parçasıyla vurunca ona doğru da bıçağı salladım. Olay yerinden Özlüce Metro İstasyonu’na doğru kaçtım. Hasmım olduğu için 2015 yılından itibaren bıçak taşıyorum. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı salladım. Pişmanım” dedi.



Emre A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, şikâyetçi olduğunu söyledi. Öldürülen Furkan İlhan’ın babası İshak İlhan (43), sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.