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    YamyamlarÄ±n kurbanlarÄ± Ã§Ã¶pÃ§atan sitelerinden

    DIÅž HABERLER Â
    27.09.2017 - 23:35 | Son GÃ¼ncelleme: 27.09.2017 - 23:35

    RUSYAâ€™da yamyam Natalya (45) ve Dmitri BakÅŸev (37) Ã§ifti, kurbanlarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± internet Ã§Ã¶pÃ§atan sitelerinden bulmuÅŸ.

    SoruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren polis, Dmitri BakÅŸevâ€™in bu yolla kadÄ±n kurbanlarla buluÅŸtuktan sonra onlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p yediÄŸine dair kanÄ±tlar olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. HemÅŸire olan Natalya BakÅŸevâ€™in ayrÄ±ca askeri akademide Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve burada eÄŸitim gÃ¶ren pilot adaylarÄ±na insan eti yedirmiÅŸ olabileceÄŸinden de endiÅŸe ediliyor. Ä°lk psikiyatri raporlarÄ±na gÃ¶re Natalya BakÅŸevâ€™in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± normal Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. KorkunÃ§ olay, Krasnodar kentinde Dmitri BakÅŸevâ€™in dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ cep telefonundaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yol inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinin bulmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡iftin 1999 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kadar 30 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rÃ¼p yediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

    Etiketler: Ã§Ã¶pÃ§atan siteleri , Krasnodar , gazetehaberleri
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