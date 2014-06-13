Yaman’dan Babalar Günü hediyesi

Kağıthane’de hizmet veren Axis Alışveriş Merkezi, kuruluşunun birinci yılını önceki akşam Mustafa Sandal konseriyle kutladı. Sandal’ı dinlemeye gelenler arasında minik oğlu Yaman da vardı. Bir ara babasına sürpriz yapıp sahneye çıkan Yaman, ona Babalar Günü için çizdiği resmi hediye etti. Duygu yüklü anlar yaşayan ve oğluna sarılan Sandal, daha sonra seyirciye dönüp “Oğlum beni çok mutlu etti. Bu özel anı sizlerle birlikte yaşadığım için çok sevinçliyim” dedi. Ünlü şarkıcı, konserin ardından sorularımızı yanıtladı.



2 YILDIR UZAKTIM ÖZLEMİŞİM

Uzun zamandır konser vermiyordunuz. Sahneye ilk çıktığınızda neler hissettiniz?

- Evet, iki yıldır uzak kalmıştım. O nedenle sahneye çıkarken büyük heyecan yaşadım. Konsere yoğun ilgi olduğunu görünce de çok mutlu oldum. Özlemişim konser vermeyi...

Konser vermediğiniz bu iki yıllık dönemde neler yaptınız peki?

- Boş durmadım, çok güzel projelerle ilgilendim. “Tesir Altında” kadar ses getireceğine inandığım yeni bir şarkı hazırladım ayrıca.

Adı ne şarkınızın?

- Adını şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun.



İKİ REKLAM BİR SINGLE’LA DÖNÜYORUM

Diğer projeleriniz neler peki?

- Bunları da açıklamayayım. Ama şunu söyleyebilirim; iki yeni reklam projem var, izlediğinizde çok beğeneceksiniz. Ben böyle kendimi bir geri çekerim, sonra birden hamle yaparım. Şimdi de iki reklam projesi, bir single ve kliple geliyorum. Sonrasında konserlere devam.

Şarkı ve reklamlarla ilgili detay vermiyorsunuz, klipten bahsedelim öyleyse...

- Klip için de Nihat Odabaşı’yla çalışacağımı söyleyebilirim.

Tatil planınız var mı?

- Ben önce Danimarka ve Belçika’ya gidip döneceğim. Ardından ailece Göcek’e gidip tatil yapacağız. Sonra işlere devam...



OĞLUM ÇAPKINLIĞA BAŞLADI

Oğlunuz Yaman’ın konser sırasındaki sürprizi için neler söyleyeceksiniz?

- Babalar Günü çok kutsal bir gün. Oğlum da bu özel gün öncesinde beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Gerçi çocuklarıma baktığım her gün benim için Babalar Günü. Var olduğum sürece onlar için çabalayacağım.

Artık o da mı geliyor sizinle konserlere?

- Evet, ufaktan ufaktan başladı.

Büyümüş, kocaman delikanlı olmuş gördüğümüz kadarıyla...

- Tabii tabii, büyüdü. Geçenlerde tıraş olmaya gittim, o da geldi benimle. Baktım, “Baba ben de şu jöleden biraz sürsem olur mu?” diye soruyor. “Baba şu ceket bende nasıl durur” filan diyor artık.

Çapkınlığa da başladı mı?

- Başlamaz mı! Geçenlerde bir spor salonuna götürdüm. Orada ufak bir kız vardı. Eve dönerken “Oğlum, salonda puantiyeli elbise giymiş bir kız vardı, çok güzeldi, sen de gördün mü?” diye sordum. “Evet baba, benim de dikkatimi çekti o kız” dedi! (Gülüyor)