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    Yamalı, yeniden AK Parti Ankara İl Başkanlığına seçildi 

    ANKARA (AA)
    18.02.2018 - 19:40 | Son Güncelleme:

    AK Parti Ankara İl Başkanlığına Mustafa Nedim Yamalı yeniden seçildi.

    AK Parti Ankara İl 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. 

    Kongrede, protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. 

    Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, Mustafa Nedim Yamalı'nın 580 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Ankara İl Başkanı olduğu açıklandı. 

    Kongreye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Ankara milletvekilleri katıldı. 

    Etiketler: AK Parti , Ankara , Mustafa Nedim Yamalı , son dakika
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