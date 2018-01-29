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    ‘Yamaç paraşütü’ karne hediyesi oldu

    AA
    29.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Muğla'da başarılı 26 öğrenci ‘Başarıya Uçanlar Projesi’ kapsamında yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

    Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçedeki bir yamaç paraşütü firması iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında 13 ilçeden belirlenen 26 başarılı öğrenci, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

    Öğrenciler, 1.200 metredeki pistte hazırlıklarını tamamlayıp, tandem (ikili) uçuş yaptı. Öğrencilerle Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da uçuş yaptı. Kaya, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz manzarasını izleyen protokol üyeleri ve öğrenciler, Belceğiz Plajı'ndaki piste indi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ‘Muğla'nın ödülü böyle olur’ dedirten bir etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.

    Etkinlikte çocukların çok mutlu olduğunu belirten Ekinci, "Hayatınızda bunu muhakkak bir kez yapın. İkinciyi zaten yapmak isteyeceksiniz. Muğla'ya, Fethiye'ye aşık olacaksınız. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

    "YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇMAK HAYALİMDİ"
    Köyceğiz Fen Lisesi’nde okuyan Betül Sungur da daha önce hiç yamaç paraşütü yapmadığını ve uçuş sırasında çok eğlendiğini söyledi.

    Projeye dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sungur, "Yukarıdan manzara çok güzeldi. İnsan, kendini kuş gibi özgür hissediyor. Yamaç paraşütüyle uçmak hayalimdi. Böyle bir proje olmasa belki de bunu hep ertelerdim. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

    Fethiye Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Nur Ünlü ise daha önce uçağa bile binmediğini, yamaç paraşütüyle uçuş yapmanın çok keyifli olduğunu belirtti. Ünlü, yamaç paraşütüyle uçuşun bugüne kadar aldığı en güzel karne hediyesi olduğunu söyledi.

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