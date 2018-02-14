Yalova’ya Kuveytli yatırımcı

Yatırım fonu Tangible Middle East Investments, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Hollanda’daki projelerden sonra Türkiye’deki ilk ortaklığı da Emay İnşaat ile yapmış oldu. Tangible Middle East Investments ile Emay İnşaat ortaklığının Yalova KentPlus projesi ile sınırlı kalmayacağı, Tangible Middle East Investments’ın, Körfez ülkelerinde yapacağı yatırımlarda Emay İnşaat’la işbirliği yapma konusunda stratejik işbirliği anlaşması da imzaladığı ifade edildi.

Ortaklı anlaşmasını Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gören ve Tangible Middle East Investments Yönetim Direktörü Dr. Bader Alhussinan imzaladı.

KİMLİK DEĞİŞTİRECEK

Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla değeri en çok artan ilk 10 il arasında Yalova’nın yer almasının, yabancı yatırımcının Yalova’yı seçmesinde etkili olduğunun altını çizen Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, “Yalova’da 383 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz karma proje bu güçlü ortaklık yapısıyla daha da değerlenecek. “Şehre önümüzdeki 5 yıl içinde sanayi yatırımları gelecek ve kent yeni bir kimliğe bürünecek. Yalova KentPlus’ta, denize sıfır, 163 blokta toplam 1001 dairenin var. Ayrıca projede konut, AVM, termal oteller, sağlık merkezi, okul, sosyal alanlar da yer alıyor. Projede; 4 ve 5 yıldızlı, 500 yatak kapasiteli, üç farklı temadaki KentPlus Yalova Wellness SPA Resort termal otelleri de yer alacak” dedi. Tangible Middle East Investments’ın, Körfez ülkelerinde yapacağı yatırımlarda Emay İnşaat’la işbirliği yapma konusundaki anlaşmayı da değerlendiren Çağlar “İnşaat, sağlık, eğitim, otelcilik, altyapı, teknoloji ve enerji sektöründe uluslararası ortaklıkları olan Tangible Middle East Investments ile olan işbirliğimiz, yine yatırımcısına kazandıracak konut projeleri ile birlikte otel yatırımları da olabilir” diye konuştu.