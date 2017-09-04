Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, D-130 Yalova-İzmit Karayolunda yoğunluğa neden oldu.ÿYalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı.

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Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı.ÿBayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de önlemlerini alarak her 10 kilometrede bir ekip bulundurdu. Alınan önlemlere yoğunluğa rağmen araçlar akıcı bir şekilde seyretti.

TOPÇULAR İSKELESİNDE 18 GEMİ GÖREV YAPIYOR

Bu arada, İDOya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer akıcı yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin son günü nedeniyle İDO gerekli önlemleri alarak sefer yapan 15 arabalı vapur sayısını 18'e çıkarttı. Araçlar, alanda beklemeksizin Topçulardan Eskihisara geçiş yaptı. Bayram tatilinin son gününde gece yarısından saat 16.00ya kadar hattan 12 bin 780 aracın geçiş yaptığı, gemilerin ise karşılıklı olarak bu saate kadar 290 sefer yaptığı bildirildi.

OTOGARDA YOĞUNLUK

İstanbullular, trafiğe takılmamak için dönüşlerini Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününe göre ayarladı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüşler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



Tatil dönüşünde trafikte olumsuz durumların yaşanmaması için belirli noktalarda trafik polisleri denetim yaptı.



Ekipler, sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.



Trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü bağlantı yollarında ise elektronik levhalar aracılığıyla uyarılar yinelendi.

KRİTİK KESİŞME NOKTASI: KIRIKKALE

Tatilin son gününde 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yoğunluğa neden oldu.



Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Karayollarını açmak için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç sürmeleri konusunda da uyarıyor.



Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.



Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.



Öte yandan, 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'den dün 85 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.

UYARILARA RAĞMEN 112 ÖLÜ

BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelenÿ159 kazada, toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00’den, bayramın dördüncü ve tatilin son günüÿolan 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarınaÿkadar toplam 159ÿkaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 112 kişi öldü, 482 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

* 25 Ağustos Cuma günü mesainin bittiği saat 18.00 sıralarındanÿsonra Bolu’da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla’da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya’da 2’şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta’da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2’si Siirt’te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir’deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2’si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul’da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli’de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu’da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat’ta 2’şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul’da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

* Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun’da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli’de 2’şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa’da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep’te 2’şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya’da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü Adıyaman’da 5, Edirne ve Sinop’ta 2’şer,ÿMardin, Tokat,ÿDüzce, Isparta, Kayseri, Konya,ÿTekirdağ,ÿAğrı, Denizliÿve Aydın’da meydana gelen 17 kazada, 16 kişi öldü,ÿ46 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü ve 10 günlük tatilin son günü olanÿ4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar, Samsun, Aydın, Sinop, Mersin, Balıkesir, Antalya, Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kastamonu ve Hakkari’de meydana gelen 12 kazada iseÿ10 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.