Yalova'da kızılcık şenliği

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Kızılcık Şenliği", ilgi gördü.



Köy meydanında düzenlenen şenliğin açılışı Bursa Hüdavendigar Mehter Takımı'nın kortej yürüyüşüyle başladı. Daha sonra Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme ve Gençlik Spor Kulübü Derneğinin (TUFAG) halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kızılcık Şenliği'nin köylüler tarafından ciddi anlamda sahiplenildiğini söyledi. Yılmaz, "Bu noktada gerek kızılcık üretiminin başlangıcında, devamında ve bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ben tebrik ediyorum. İnşallah bu ürünün tanıtılması, pazarla buluşmasında, sizlere önemli bir gelir kaynağı oluşturması açısından bu etkinliklerimiz sürer ve yeni ürünlerle birlikte köyümüz daha da tanılı hale gelir. İlimiz sanayide, tarımda, ekonomik alanda gerçekten güçlü potansiyellere sahip. Kivi üretiminde birinci sıradayız. Çiçek üretiminde üçüncü sıradayız. Alternatif tarım ürünlerinde her geçen gün yenilerini ilimize getiriyoruz ve onların da kalıcı olması için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de Türkiye'de kapama bahçe kültür bitkisi olarak tek üretiminin yapıldığı yerin Şenköy köyü olduğunu söyledi.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ise geçen sen yaptıkları çalışmalarda kızılcık için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Geçen sen yaptığımız çalışmalarla kızılcığımızı Türkiye coğrafi işaretler haritasına tescilledik ve marka tescilini de aldık. Türkiye'nin en kaliteli kızılcığı Yalova iline bağlı Çınarcık ilçemizin Şenköy köyünde üretilmektedir." dedi. Şenlik sonunda vatandaşlara kızılcık ikram edildi.