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    Yalova’da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

    Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
    31.10.2017 - 17:57 | Son Güncelleme:

    YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesindeki lüks siteye fuhuş operasyonu yapan jandarma ekipleri, 6’sı yabancı uyruklu kadın, 16 kişiyi gözaltına aldı.

    Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesinde bulunan yazlık lüks sitelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine, adli makamlardan alınan izin ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılıktan alınan iznin ardından teknik takip başlatıldı.

    Toplam 3 evde fuhuş yapıldığını belirleyen jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 3’ü Ukrayna 3’ü Kırgızistan uyruklu kadın olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

    Evlerde yapılan aramalarda, özel bölümlere saklanan 300 euro, 300 dolar,620 grivna, 12 bin 760 Türk lirası para ve yabancı uyruklu kişilere ait 6 adet cep telefonu ele geçirildi.Sorgulamaları yapılan şüpheliler, ’Fuhuşa aracılık etmek’, ’fuhuşa yer temin etmek’ suçlarından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


    Etiketler: Yalova , Gözaltı
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